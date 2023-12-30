الأحد 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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خبير عسكري: مجلس الحرب الإسرائيلي على وشك التفكك

منذ 19 ثانية
مجلس الحرب الإسرائيلي

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وصف الخبير العسكري اللواء فايز الدويري الاشتباكات التي نشرتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بالـ”مدهشة”، وقال إن حكومة الحرب الإسرائيلية “على وشك التفكك”.

ونشرت القسام مقطع فيديو لاشتباكات مقاتليها مع جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتضمنت الاشتباكات تدمير عدد كبير من الآليات.

وظهر أحد المقاتلين -في أحد مشاهد الفيديو- وهو يخرج من فتحة نفق على بعد أمتار قليلة جدا من دبابة “ميركافا” إسرائيلية ثم ألصق عبوة “شواظ” ناسفة عليها، وعاد إلى النفق قبل أن تنفجر. كما أظهر الفيديو عملية تفجير جرافة ثم تدمير 3 أخريات وصلن تباعا للمكان، حيث كانت كل واحدة منهن تريد سحب الجرافات المدمرة.

وقال الدويري إن هذه الخسائر الكبيرة تزيد من الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش والأركان والموساد، الذين يرغبون في تحديد أهداف قابلة للتحقيق في غزة، مؤكدا أن نتنياهو يضع أهدافا سياسية للحرب بغض النظر عن قدرة جيشه على تحقيقها.

وأوضح أن إسرائيل أخفقت في احتلال القطاع الذي لا تتجاوز مساحته 362 كيلومترا مربعا خلال 82 يوما، بينما احتل الألمان بولندا ولوكسمبورغ ولولاند وبلجيكا، ووصلوا إلى أطراف العاصمة الروسية موسكو خلال فترة أقل من هذه.

وأعرب الخبير العسكري عن اعتقاده بأن مجلس الحرب الإسرائيلي ربما يتفكك خلال أيام بسبب هذه الخلافات، قائلا إن العد التنازل لوقف الحرب “قد بدأ”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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