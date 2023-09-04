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خدمات شحن الاتحاد الأوروبي لا تزال تنقل إمدادات النفط الروسي

منذ 8 دقائق
النفط الروسي

النفط الروسي

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قال مسؤول تنفيذي كبير من (جانفور جروب) عملاقة تجارة الطاقة أمام مؤتمر للصناعة، الاثنين، إن خدمات الشحن بالاتحاد الأوروبي ما تزال تتولى نقل حوالي نصف إمدادات النفط الخام الروسي.

وذكر فريديريك لاسير، الرئيس العالمي لقسم الأبحاث والتحليل لدى جانفور، أن النسبة هي 50 بالمئة في الوقت الراهن، وهي نسبة تظل مرتفعة جدا.

وأردف لاسير “إن لم نشهد زيادة (من 50 بالمئة)، فيعني ذلك أنه لا توجد مشكلات في المصافي المحلية في روسيا”.

وأضاف لاسير في مؤتمر أبيك إنه يتوقع زيادة إمدادات النفط الخام الإيراني وصادراته، وهو أمر سيعود بالنفع على توازن السوق العالمية.

ويتوقع زيادة الإنتاج من إيران بما يتراوح ببين 600 ألف و800 ألف برميل يوميا على أقصى تقدير، مقارنة بتقديره الحالي للإنتاج عند 3.2 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لنمو إمدادات النفط الخام الأمريكية، قال لاسير إن النمو السنوي من المتوقع أن يتراجع من مليون برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا على مدى الأعوام القليلة المقبلة، مع استقرار الإنتاج في 2026-2027.

    المصدر :
  • رويترز

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