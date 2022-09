خريطة محتملة لمناطق سقوط صاروخ الصين "الشارد"!

بعدما فقدت الصين السيطرة على صاروخها الفضائي، كشفت منظمة “أيروسبيس كوربوريشن” الفضائية الأميركية عن بعض المناطق التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ الفضائي ومن بينها بلد عربي.

وتوقعت المنظمة، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

ونقل تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن المنظمة غير الربحية التي تمولها الحكومة الأميركية، أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت، وأضاف التقرير: “إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان”.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

🚀09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 6, 2021