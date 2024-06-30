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خسائر القطاع المالي تؤثر على المؤشر السعودي والمؤشر القطري يحقق أفضل أداء شهري

منذ 13 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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أغلق المؤشر السعودي على انخفاض اليوم الأحد متأثرا بخسائر القطاع المالي، في حين سجل المؤشر القطري أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن واصل مكاسبه الشهرية.

وتراجع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة، لكنه سجل أول ارتفاع شهري له بعد تكبده خسائر لثلاثة أشهر متتالية.

وجاء تراجع المؤشر السعودي مدفوعا بخسارة سهم شـركة الراجحـي المصرفية للاستثمار 1.8 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.

لكن سهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ارتفع 0.7 بالمئة بعد أن وقعت الشركة عقود المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية التابعة لها.

وحققت مجموعة التيسير تالكو الصناعية، التي أُدرجت في البورصة السعودية في 13 يونيو حزيران، وشركة المطاحن الحديثة أكبر مكاسب في المؤشر وقفز كل منهما 9.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 1.8 بالمئة في يونيو حزيران، لكنه انخفض 5.6 بالمئة في الربع الثاني، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة رغم تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، بدعم من مكاسب أسهم القطاعين الصناعي والمالي.

وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.3 بالمئة كما ارتفع سهم شركة صناعات قطر 0.6 بالمئة.

وحقق المؤشر القطري مكاسب في جميع جلساته البالغ عددها 18 جلسة هذا الشهر، ليرتفع في يونيو حزيران 6.9 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع شهري له هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وسجل المؤشر 9998.36 نقطة اليوم الأحد، وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار عند 10007.4.

    المصدر :
  • رويترز

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