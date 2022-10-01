خسائر بالمليارات... إعصار إيان ‏مستمرّ وعدد الضحايا إلى ارتفاع

بعدما تسبب في خسائر بالمليارات في ولاية فلوريدا الأميركية، ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار إيان إلى 23 قتيلا‎.‎

فقد أفادت السلطات الصحية في الولاية المنكوبة بأن الإعصار حصد حتى الآن 23 قتيلاً‎.‎

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن إعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا‎.‎

وخلال كلمة ألقاها عقب إحاطة إعلامية عن تأثيرات الإعصار وجهود الاستجابة الفيدرالية، تعهد بايدن بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية ‏كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها‎.‎

ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غربي فلوريدا يوم الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، ‏الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة‎.‎

يذكر أن الضيف الثقيل كان اقتلع بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت ‏المياه تصل إلى أسفل الركبة‎.‎

ولمواجهة هذه الأضرار، أعلن بايدن حالة كارثة طبيعية كبرى، في قرار سمح بمنح أموال فيدرالية إضافية للمناطق المتضررة‎.‎