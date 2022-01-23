خسائر بالمليارات تصيب ماسك وأثرياء العالم في الأسبوع الماضي.. ما السبب؟

تعرض أثرياء العالم، لخسارات فادحة في الأسبوع الماضي، جراء تراجعات حادة في أسواق الأسهم، تزامناً مع مع مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل الفائدة بسبب التضخم.

وقد مُنِي مؤسسو غوغل وأوراكل وأمازون وتيسلا بخسائر قدرت بالمليارات هذا الأسبوع، مما أدى إلى تغييرات في قائمة أثرياء العالم، وفق ما أعلن موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

حيث انخفض سعر سهم نتفليكس بأكثر من 20% يوم الجمعة، حيث خيبت توقعات نمو الاشتراكات آمال المحللين، وانخفضت ثروة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ريد هاستينغز بنحو مليار دولار لتصل إلى 4.1 مليار دولار.

قبل ذلك بيوم واحد، انهار سهم شركة بيلوتون (Peloton) بأكثر من 20%، بعد أن أفادت CNBC بأن شركة معدات التمارين المنزلية تخطط لتعليق الإنتاج لتتماشى بشكل أفضل مع طلب المستهلكين.

وأصبح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي جون فولي، مليارديرًا لفترة وجيزة في ذروة جائحة كوفيد-19. لكن، انخفض صافي ثروته منذ ذلك الحين إلى ما يقارب 480 مليون دولار من 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

شهد سهم شركة Beachbody المنافسة لبيلوتون انخفاضًا بنسبة 15% تقريبًا هذا الأسبوع، مما خفض ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي كارل دايكلر البالغة 1.7 مليار دولار التي جمعها في يونيو/حزيران الماضي عندما تم طرح شركته للاكتتاب العام عبر شركة استحواذ ذات الأغراض الخاصة، ويبلغ صافي ثروته الآن أقل من 240 مليون دولار فقط.

وظهر اسم الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، بين أكبر الخاسرين هذا الأسبوع حيث انخفض صافي ثروته بنسبة 22% إلى 5.2 مليار دولار، بما أن سهم موديرنا انخفض لمدة ستة أيام متتالية، في ضوء الأبحاث المتزايدة التي تشير إلى أن الجرعة المعززة للقاح كوفيد-19 للشركة أقل فاعلية ضد متحوّر أوميكرون.

تضررت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل عام بشدة من الزيادات في معدل الفائدة، وانخفض كل مؤشر من مؤشرات الأسهم الثلاثة الأساسية بأكثر من 4% هذا الأسبوع، لكن انخفاض ناسداك بنسبة 7% كان الأكثر حدة.

وتضرر مؤسسو سناب شات إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، بشكلٍ خاص، حيث تراجعت ثرواتهما بأكثر من 10% هذا الأسبوع، أو ما يقارب مليار دولار لكل منهما.

في الواقع، تراجعات ثروات جميع مليارديرات التكنولوجيا في المراتب العشرة الأوائل، باستثناء مليارديرًا واحدًا بينهم، ما لا يقل عن 3 مليارات دولار، بما في ذلك مارك زوكربيرغ من شركة ميتا ومؤسسي غوغل لاري بيدج وسيرجي برين.

انخفضت ثروة كل من إيلون ماسك وجيف بيزوس أكثر من 19 مليار دولار، مما أدى إلى تغييرات في المراتب الثلاثة الأولى في قائمة أثرياء العالم. وارتفع سهم مجموعة السلع الفاخرة LVMH التابعة لبرنارد أرنو بشكل طفيف هذا الأسبوع، مما أضاف 4.5 مليار دولار إلى ثروته ودفعه إلى تجاوز بيزوس إلى المركز الثاني المتقلب باستمرار.

كيف كان أداء أغنى 10 أشخاص في العالم هذا الأسبوع؟

المرتبة الأولى: إيلون ماسك

صافي الثروة: 244.2 مليار دولار، انخفض 23.9 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: تيسلا

المرتبة الثانية: برنارد أرنو

صافي الثروة: 190.7 مليار دولار بزيادة 4.5 مليار دولار

المقر الرئيسي: فرنسا

مصدر الثروة: مجموعة LVMH

المرتبة الثالثة: جبف بيزوس

صافي الثروة: 168.5 مليار دولار، انخفض من 19.5 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: أمازون

المرتبة الرابعة: بيل غيتس

صافي الثروة: 131.3 مليار دولار، انخفض من 3.2 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: مايكروسوفت

المرتبة الخامسة: لاري إليسون

صافي الثروة: 112.6 مليار دولار ، انخفض 7.5 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: أوراكل

المرتبة السادسة: لاري بيج

صافي الثروة: 111.9 مليار دولار، انخفض 7.5 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: غوغل

المرتبة السابعة: وارن بافيت

صافي الثروة: 110.5 مليار دولار، انخفض 6.4 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: شركة بيركشاير هاثاواي

المرتبة الثامنة: سيرجي برين

صافي الثروة: 107.9 مليار دولار، انخفض 7.2 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: غوغل

المرتبة التاسعة: مارك زوكربيرغ

صافي الثروة:107.5 مليار دولار، انخفاض 10 مليارات دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: ميتا

المرتبة العاشرة: ستيف بالمر

صافي الثروة: 94.7 مليار دولار، انخفض 3.8 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: مايكروسوفت

أيضًا بعض الخاسرين الآخرين البارزين خلال الأسبوع الماضي:

ستيفان بانسل

صافي الثروة: 5.2 مليار دولار، انخفض 1.4 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: موديرنا

إيفان شبيغل

صافي الثروة: 6.5 مليار دولار، انخفض 970 مليون دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: سناب شات

بوبي ميرفي

صافي الثروة: 6.8 مليار دولار، انخفض 1.1 مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: سناب شات

ريد هاستينغز

صافي الثروة: 4.1 مليار دولار، انخفض مليار دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: نتفليكس

جون فولي

صافي الثروة: 479 مليون دولار، انخفض 65 مليون دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية

مصدر الثروة: بيلوتون

كارل دايكلر

صافي الثروة: 237 مليون دولار، انخفض 41 مليون دولار

المقر الرئيسي: الولايات المتحدة الأميركية