خسائر بشرية ومادية.. ارتفاع قتلى انهيارات طينية بمدينة شيان في الصين إلى 21

قالت هيئة مواجهة الطوارئ بمدينة شيان شمال غرب الصين (الأحد 13-8-2023) إن عدد قتلى انهيارات طينية وقعت بالمدينة ارتفع إلى 21 شخصا مع بقاء ستة آخرين في عداد المفقودين، بينما تعاني الصين من هطول أمطار صيفية غزيرة بشكل غير معتاد.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) في وقت سابق أن الانهيارات الطينية التي وقعت يوم الجمعة أسفرت عن وفاة وفقد 18 شخصا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أشجارا مكسورة وأنقاضا تتراكم على طول الطرق الموحلة في قرية تقع بمنطقة جبلية، إلى جانب منازل وبنية تحتية مدمرة أو لحقت بها أضرار.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على منصة وي تشات إن الانهيارات الطينية دمرت منزلين وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 900 أسرة.

تراجعت قوة الإعصار خانون، الذي اجتاح مناطق في اليابان وكوريا الجنوبية، ليتحول إلى منخفض مداري لدى وصوله إلى اليابسة في إقليم لياونينغ مساء يوم الجمعة.

وذكر التلفزيون المركزي أن هطول الأمطار لا يزال يهدد بفيضانات في المدن المنخفضة بما في ذلك مدينة أنشان حيث تم إجلاء 17859 شخصا من المناطق المعرضة للخطر.

وأضاف التلفزيون أن سلطات مواجهة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ عقدت اجتماعا خاصا صباح اليوم الأحد لمناقشة الوقاية من الفيضانات وتدابير الطوارئ في الأقاليم المتضررة بشدة مثل لياونينغ وشنشي وتيانجين وتشونغتشينغ.

وهب الإعصار خانون بينما لا تزال البلاد تعاني من أضرار الإعصار دوكسوري الذي تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات في شمال الصين بعد أن وصل إلى اليابسة في 28 يوليو تموز.