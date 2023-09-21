خسائر روسية فادحة.. هجوم أوكراني على قاعدة جوية في القرم

قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية، الخميس، إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شنا هجوما الليلة الماضية على قاعدة ساكي الجوية في غرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، مما كبدها خسائر فادحة.

ومن ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إنه دمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير.

وأضاف المصدر “ضربات جهاز الأمن والبحرية أصابت الهدف وألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين”. وذكر أنه تم استخدام الطائرات المسيرة في البداية ثم صواريخ كروز من طراز نبتون في العملية.

وأضاف المصدر أن القاعدة الجوية كانت تضم ما لا يقل عن 12 طائرة مقاتلة ونظام دفاع جوي محمول وأنها كانت تستخدم أيضا في التدريب على تشغيل الطائرات المسيرة.

كثفت أوكرانيا هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014، بينما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد منذ أربعة أشهر تقريبا.

وقالت كييف إن سلسلة من الهجمات على شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا بسفينتي دورية روسيتين ودمرت نظام دفاع جويا متطورا.

وقالت كييف أمس الأربعاء إن القوات الأوكرانية ضربت موقع قيادة للأسطول الروسي في البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.