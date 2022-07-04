خسائر ضخمة.. 750 مليار دولار فاتورة إعادة إعمار أوكرانيا

آثار القصف في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

توقع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الإثنين أن تصل كلفة إعادة إعمار بلاده إلى 750 مليار دولار.

وشدد على ضرورة استخدام الأصول الروسية التي تمّت مصادرتها لدفع كلفة تعافي البلاد.

وقال خلال “مؤتمر تعافي أوكرانيا” المنعقد في جنوب سويسرا إن كلفة إعادة الإعمار “تقدّر بـ750 مليار دولار، نعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافي يجب أن يكون أصول روسيا والأوليغارش (النخبة الثرية) الروس”.

ويثار بين الحين والآخر في الأوساط الأوروبية دراسة خطة لكيفية إعادة إعمار أوكرانيا عقب الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وتُشير التقارير إلى أن من مصادر تمويل تلك الخطة هو مصادرة الأموال الروسية المجمدة في الدول الأوروبية.

وتقدّر أرصدة المصرف المركزي الروسي المودعة لدى المؤسسات المالية الغربية بنحو 300 مليار يورو، وهي الأموال التي قرّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تجميدها في المصارف الأمريكية والأوروبية.

وفي حال قرر الاتحاد مصادرة هذه الأصول، تنتقل الملكية إلى الدول التي توجد على أراضيها، ثمّ تجري تصفيتها وتخصيصها لمساعدة أوكرانيا والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وشملت قائمة العقوبات الأوروبية على روسيا ما يزيد على 1100 من كبار رجال الأعمال والأثرياء والبرلمانيين والمسؤولين في الكرملين المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذين تمّ تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم في بلدان الاتحاد.