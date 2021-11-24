“خسائر قياسية”.. الليرة التركية تواصل الهبوط

واصلت قيمة الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار، الأربعاء، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصادية أخرى، بعدما هوت 15 في المئة، الثلاثاء، عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، وفقا لرويترز.

وهبطت الليرة إلى 13.15 مقابل الدولار، الأربعاء، قبل أن تتراجع إلى 13.05 بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش. والثلاثاء لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.45.

وسجلت العملة التركية مستويات منخفضة، ووصلت خسائرها منذ بداية العام إلى 43 في المئة، بينها نحو 24 في المئة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من دفاع إردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي، وتعهده بالفوز في “حرب الاستقلال الاقتصادية”، تتزايد الانتقادات من جانب أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف تراجع قيمة العملة.

وليس هناك أي تلميح إلى تدخل لوقف الانهيار، وقال البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إنه لا يمكنه فعل ذلك، في ظل “تقلب مفرط” لسعر الصرف.

وفرض إردوغان ضغوطا على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف، حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20 في المئة، وتسارع انخفاض قيمة العملة، مما يؤثر بشدة على عائدات الأتراك.

وكان انخفاض الليرة الثلاثاء، هو الأكبر منذ ذروة أزمة العملة في 2018، التي أدت إلى ركود حاد، وتسببت في ضعف النمو على مدار ثلاث سنوات، ورفعت التضخم لخانة العشرات.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة منذ سبتمبر الماضي، وفقا لرويترز.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي السابق سميح تومين، الذي أقاله إردوغان الشهر الماضي، إلى العودة فورا للسياسات التي تحمي قيمة الليرة.