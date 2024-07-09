خسارة ضخمة لبنك لئومي الإسرائيلي بعد شطب استثمار كبير في بنك أميركي

أعلن بنك لئومي، أكبر بنك في إسرائيل، عن شطب كبير لاستثماراته في “بنك فالي ناشيونال” بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض كبير في صافي أرباحه للربع الثاني من عام 2024.

وقالت صحيفة غلوبس إن البنك أخطر بورصة تل أبيب أنه بسبب انخفاض سعر سهم “بنك فالي ناشيونال”، فإنه يتوقع شطبا من شأنه أن يقلل صافي أرباحه بحوالي 550 مليون شيكل (نحو 150 مليون دولار) بعد احتساب الآثار الضريبية.

وذكر بنك لئومي أنه سيعيد تقييم الحاجة إلى الشطب قبل نشر نتائجه المالية للربع الثاني، خاصة إذا كانت المؤشرات تشير إلى أن الانخفاض في القيمة مؤقت.

التأثير المالي

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الشطب -وفقا لغلوبس- إلى خفض صافي أرباح بنك لئومي للربع الثاني بنحو 25% إلى 30%.

وعلى الرغم من هذا التأثير الكبير، طمأن البنك المساهمين بأن التخفيض في القيمة لن يؤثر بشكل جوهري على كفاية رأس المال التنظيمي.

ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح الفصلية المعدلة لبنك لئومي حوالي 1.3 مليار شيكل (حوالي 354 مليون دولار) أو أكثر.

واستحوذ بنك لئومي على أسهم في “بنك فالي ناشيونال” بعد اندماج عملياته مع هذا البنك الأميركي بالولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2021.

وأدى الاندماج، الذي اكتمل في أبريل/نيسان 2022، إلى حصول لئومي على 90% من الدفعة على شكل أسهم في بنك “فالي ناشيونال”، والباقي نقدا.

وجعلت هذه الصفقة بنك لئومي أكبر مساهم في “فالي ناشيونال” بحصة تبلغ 14.2%، على الرغم من أنه لم يصبح المساهم المسيطر.

وأدى الاندماج في البداية إلى تحقيق صافي ربح ضريبي قدره 645 مليون شيكل (نحو 175 ألف دولار) لبنك لئومي في عام 2022.