خسارة قاسية.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصرع أحد أبرز ضباطه في سوريا (صورة)

أُعلن في إيران ليل (الاثنين 22-8-2022) عن مصرع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني العقيد “أبو الفضل عليجاني” أحد المستشارين العسكريين لإيران في سوريا.

وكالة مهر الإيرانية نقلت عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني قولها أن أبو الفضل عليجاني وهو أحد ضباط “كلية أمير المؤمنين،قتل خلال أدائه “مهمة استشارية” فس وريا، ولم تذكر تفاصيل إضافية عن أسباب وفاته.

جاء نشر الخبر بعد ساعات من وصول اخبار متعلقة باطلاق مسيرات نحو قاعدة التنف للمرة الثانية خلال هذا الشهر. لكن مقتل العقيد المذكور قد يكون له علاقة بالغارات الإسرائيلية الأخيرة في ريف طرطوس.

ويقول موقع دفاع برس الايراني ان العقيد المقتول كان يعمل في قسم مركز التدريب الهندسي الحربي التابع لجامعة أمير المؤمنين للعلوم والتقنيات التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2011.

وانتشرت الميليشيا الإيرانية، خلال الآونة الأخيرة، في مواقع استراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا.

وشملت تلك التحركات عمليات إعادة انتشار وتموضع خوفاً من أي عمليات استهداف إسرائيلية.