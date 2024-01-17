خسارة مفاجئة للتونسية أنس جابر بالدور الثاني لأستراليا المفتوحة للتنس

تجرعت التونسية أنس جابر خسارة مفاجئة 6-0 و6-2 أمام الروسية الواعدة ميرا أندرييفا في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأربعاء لتتبخر أحلام المصنفة السادسة في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

بدأت أنس المباراة بضربة إرسال ساحق قبل أن تتراجع سريعا حيث استفادت منافستها البالغة من العمر 16 عاما من بعض الأخطاء غير المعهودة من اللاعبة التونسية لتفوز بسهولة بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة بعد أن خسرت ثماني نقاط فقط.

وفي ظهورها الرابع في القرعة الرئيسية لبطولة كبرى منذ ظهورها لأول مرة في فرنسا المفتوحة العام الماضي، أظهرت أندرييفا نضجا يفوق عمرها بينما سعت أنس بشدة للحصول على حلول من فريقها التدريبي بعد الكبوة المبكرة.

واستبدلت أنس، التي يطلق عليها المشجعون لقب “وزيرة السعادة” في تونس، ابتسامتها المميزة بوجه عابس وتماسكت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما في بداية المجموعة التالية لكن لم يكن هناك ما يمنع أندرييفا من الفوز المحتوم بالمباراة.