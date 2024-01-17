الأربعاء 5 رجب 1445 ﻫ - 17 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خسارة مفاجئة للتونسية أنس جابر بالدور الثاني لأستراليا المفتوحة للتنس

منذ 9 دقائق
أنس جابر

أنس جابر

A A A
طباعة المقال

تجرعت التونسية أنس جابر خسارة مفاجئة 6-0 و6-2 أمام الروسية الواعدة ميرا أندرييفا في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأربعاء لتتبخر أحلام المصنفة السادسة في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

بدأت أنس المباراة بضربة إرسال ساحق قبل أن تتراجع سريعا حيث استفادت منافستها البالغة من العمر 16 عاما من بعض الأخطاء غير المعهودة من اللاعبة التونسية لتفوز بسهولة بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة بعد أن خسرت ثماني نقاط فقط.

وفي ظهورها الرابع في القرعة الرئيسية لبطولة كبرى منذ ظهورها لأول مرة في فرنسا المفتوحة العام الماضي، أظهرت أندرييفا نضجا يفوق عمرها بينما سعت أنس بشدة للحصول على حلول من فريقها التدريبي بعد الكبوة المبكرة.

واستبدلت أنس، التي يطلق عليها المشجعون لقب “وزيرة السعادة” في تونس، ابتسامتها المميزة بوجه عابس وتماسكت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما في بداية المجموعة التالية لكن لم يكن هناك ما يمنع أندرييفا من الفوز المحتوم بالمباراة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
تراجع أسعار النفط وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر
ارتفاع معلات البطالة في الصين
للعام الثاني على التوالي.. تراجع عدد سكان الصين
الدولار- رويترز
الدولار عند أعلى مستوى خلال شهر واحد

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
جيش الاحتلال يتوعّد لبنان: جاهزون للهجوم في هذه الليلة!
صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
عناصر من القوات المسلحة المصرية
اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟