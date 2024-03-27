خشية حدوث انهيار جديد.. تعليق معظم جهود الإنقاذ بمنجم للذهب في روسيا

قالت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم تعليق معظم جهود الإنقاذ في منجم للذهب في أقصى شرق روسيا حيث حاصر انهيار صخري 13 عاملا في الأسبوع الماضي وذلك خشية حدوث انهيار آخر.

ويقع منجم بايونير، أحد أكبر مناجم الذهب في روسيا، في منطقة آمور على الحدود مع الصين ويبعد نحو 5300 كيلومتر شرقي موسكو.

يذكر أن مدير دائرة الطوارئ بمقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي، إيغور سميرنوف، أعلن في 20 آذار/مارس الجاري، استمرار جهود إنقاذ 13 عاملا محاصرين لليوم الـ2 إثر انهيار صخري في منجم للتعدين، نافيا تلقي أي إشارات منهم.

وكتبت حكومة المقاطعة على “تلغرام”: “تستمر جهود الإنقاذ منذ يومين، وننفي الشائعات التي انتشرت أمس الثلاثاء عن سماع أصوات قادمة من أعماق المنجم”.

وأضافت: “بدأ الحفر في المنجم اليوم باتجاه العمال بتوجيه من حاكم المقاطعة فاسيلي أورلوف بعد زيارة موقع الحادث”.

وقال أورلوف: “الوضع صعب، وستصل طائرة “إيل-76″ تحمل فرقا إضافية من رجال الإنقاذ من نوفوكوزنيتسك يتمتعون بخبرة عالية. هذا المنجم يختلف عن مناجم منطقتهم، فهناك مناجم للفحم، ولدينا مناجم للذهب، لكن طبيعة العمل نفسها”.