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خضر: للتقيد بالإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة

منذ 3 دقائق
محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر

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أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أن “عدد إصابات كورونا ضمن نطاق المحافظة بلغ منذ شباط 2020 حتى اللحظة 11738 إصابة، وحالات الشفاء ارتفعت مقارنة بالأسابيع الماضية لتسجل 8317 حالة، أما عدد الحالات النشطة فقد تراجع إلى 3238 حالة، وعدد الوفيات بلغ 260 حالة وفاة”.

وأهاب خضر بالمواطنين “التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء”.

يذكر أن لبنان يسجل يومياً عدداً مرتفعاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا ما استدعى القرار بإعادة إقفال البلد بشكل كامل اعتباراً من الخميس المقبل.

وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الإصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي. وأثار ذلك انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة يرتفع بشكل خطير.

وقال وزير الصحة حمد حسن، مساء الاثنين، إثر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا “إن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من شباط (فبراير) 2021”.

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