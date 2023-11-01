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خطأ تقني يوقف عمل الخطوط التركية في اسطنبول لساعات

منذ 40 دقيقة
الخطوط الجوية التركية

الخطوط الجوية التركية

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ألغت الخطوط الجوية التركية، يوم الأربعاء، رحلات الإقلاع من مطار إسطنبول بسبب أعطال فنية، وفق ما أورد مراسلنا.

وقال المراسل إن الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلات الإقلاع من إسطنبول حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، بسبب أعطال فنية.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول” أن ما حدث هو “مشكلات في البنية التحتية للشبكة”.

وأضافت أن الرحلات الملغاة هي تلك الواقعة بين الساعتين السابعة والعاشرة مساء.

وأصدرت الخطوط الجوية التركية تنبيها إلى مستخدميها بشأن الأمر، متحدثة عن أنها تعمل باستمرار لتيسير سفر المتعاملين معها.

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