خطاب غربي "خماسي" يطالب الإنتربول باستبعاد روسيا

تقدمت خمس دول غربية وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بطلب إلى “الإنتربول”، لاستبعاد روسيا من هذه المنظمة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في تغريدة عبر “تويتر”: “كتبت اليوم خطابا مع نظرائي من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أدعوا فيه منظمة “الإنتربول” ولجنتها التنفيذية لاتخاذ قرار هذا الأسبوع وفقا لقواعدها، بشأن التعليق الفوري لوصول روسيا إلى أنظمتها”.

وأضافت “تصرفات روسيا تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والتعاون الدولي في إنفاذ القانون”.

1/ Alongside counterparts from 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 and 🇳🇿, I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems. — Priti Patel (@pritipatel) March 6, 2022

وفى وقت سابق، رفض الإنتربول، طلباً تقدمت به أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة على الرغم من دعم كل من بريطانيا وبولندا اللتين طلبتا تعليق عضوية روسيا.

وقال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول – في تصريح خاص لصحيفة الجارديان البريطانية -: “يمكن فقط للجمعية العامة، وهى الهيئة الإدارية العليا للإنتربول التي تضم ممثلين من كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة، التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية. وتواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة الوضع المتعلق بأوكرانيا عن كثب”.

والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو “الإنتربول”، هي هيئة فوق وطنية تقدم الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، بشكل أساسي من خلال نظام النشرة الحمراء الذى يُصدَر ضد المشتبه بهم دوليًا.