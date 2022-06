خطاب غربي "خماسي" يطالب الإنتربول باستبعاد روسيا

تقدمت خمس دول غربية وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بطلب إلى “الإنتربول”، لاستبعاد روسيا من هذه المنظمة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في تغريدة عبر “تويتر”: “كتبت اليوم خطابا مع نظرائي من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أدعوا فيه منظمة “الإنتربول” ولجنتها التنفيذية لاتخاذ قرار هذا الأسبوع وفقا لقواعدها، بشأن التعليق الفوري لوصول روسيا إلى أنظمتها”.

وأضافت “تصرفات روسيا تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد والتعاون الدولي في إنفاذ القانون”.

1/ Alongside counterparts from 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 and 🇳🇿, I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems.

