خطة ألمانية لخفض استهلاك الغاز

تستعد ألمانيا لتشجيع شركات الصناعة وإنتاج الطاقة على توفير الغاز الطبيعي، عبر تقديم الحوافز لها حتى تتيح ما لديها من فائض الغاز في الأسواق، إذ تستعد البلاد لمواجهة مزيد من تدهور إمدادات الطاقة هذا الشتاء.

وحسب النظام الذي سيبدأ العمل به من الصيف الحالي، يستطيع كبار مستهلكي وموردي الغاز عرض الكمية التي لم يستخدموها في مزاد، ويحصلون على مقابل مادي عن الوقود الذي يقدمونه، كما قالت وزارة الاقتصاد في بيان.

وتسارع ألمانيا إلى توفير الغاز بعدما قطعت روسيا أكثر من نصف الإمدادات عبر خط أنابيب “نورد ستريم” في الأسبوع الماضي. وتهدف إلى أن تملأ مواقع التخزين بنسبة 90% بحلول شهر نوفمبر من نحو 58% حالياً، غير أن انخفاض تدفقات الغاز من روسيا سيجعل من الصعب عليها تحقيق ذلك الهدف، وفقاً للوزارة .أضافت الوزارة في بيان: “نعاني حالياً من اضطرابات في المعروض من الغاز، مما يؤدي إلى تدهور كبير في موقف القطاع”.

ولاقت مكافأة جهود توفير الغاز ترحيباً من بيتر أدريان، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية. إلا أنه قال: “يجب الآن أن تبدأ بسرعة. علاوة على ذلك، ينبغي السماح للشركات بأن تتحول عن استخدام الغاز إلى زيت الوقود أو الفحم في المدى القصير. لكن القوانين والقواعد البيئية حتى الآن تقف حجر عثرة أمام هذا التحول”.

ووفق آلية المزاد، ستعلن الشركات عروضها بتوريد الغاز من خلال مركز تداول الغاز “تريدينغ هاب يوروب” (Trading Hub Europe)، الذي يدير أسواق الغاز في ألمانيا. وعندما يحدث اختناق في توريد الغاز، سيلتقط هذا المركز أقل العروض سعراً. وبحسب البيان، سيعتمد سداد مستحقات الشركات الصناعية “فقط على أسعار الطاقة”.

الى ذلك، ستوفر ألمانيا أيضاً لمركز “تريدينغ هاب يوروب” ما يحتاجه من سيولة حتى يشتري مزيداً من الغاز المطروح في الأسواق لملء مواقع التخزين.

قالت الوزارة: “صمم هذا النموذج بنية ضمان توفير أكبر كمية ممكنة من الغاز لمواجهة أي أزمة اختناق في المعروض خلال فصل الشتاء المقبل”.

وسيترتب على الدخول في مرحلة “الإنذار” في خطة طوارئ الغاز الوطنية، تشديد مراقبة السوق، والسماح بإعادة تشغيل بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وقالت الحكومة إنها سوف تؤجل اللجوء إلى سن تشريع يسمح لشركات الطاقة بتمرير الزيادة في التكلفة إلى أسعار المستهلكين في المنازل والشركات.