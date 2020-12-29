خطة إمارة دبي.. تطعيم 70 في المئة من السكان بلقاح فايزر

قالت مسؤولة بالقطاع الصحي، الثلاثاء، إن دبي تعتزم تطعيم 70 في المئة من السكان بلقاح كورونا، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك بحلول نهاية عام 2021، في إطار حملة تطعيم مجانية للمواطنين والمقيمين.

وبدأت دبي، المركز المالي في الإمارات، المرحلة الأولى من حملة التطعيم الأسبوع الماضي مستهدفة “الفئات ذات الأولوية”، ومنها من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب الإعاقة والعاملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وعلى عكس أبوظبي العاصمة التي طرحت لقاحا أنتجته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية “سينوفارم”، سارت دبي على خطى السعودية التي أصبحت في وقت سابق هذا الشهر أول دولة عربية تستخدم لقاح فايزر.

وقالت المديرة التنفيذية في هيئة الصحة بدبي، فريدة الخاجة، لوكالة رويترز “نستهدف تطعيم نحو 70 في المئة من السكان في دبي بحلول نهاية 2021. نريد الوصول إلى الوقاية المجتمعية المطلوبة”.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستبدأ في أبريل وستكون متاحة لجميع المواطنين والمقيمين.

وتضررت دبي، التي وصل عدد سكانها إلى 3.3 مليون نسمة في 2019، بشدة من جائحة فيروس كورونا التي أضرت بقطاعات السياحة والعقارات والتجارة.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية لقاح فايزر-بيونتيك لاستخدامات الطوارئ لكن لم تعلن أي من الإمارات الأخرى حتى الآن خططا لطرح اللقاح الذي تظهر البيانات أن فاعليته تبلغ 95 في المئة.

وردا على سؤال عن التنسيق بين الإمارات السبع قالت “هناك حملة تطعيم على مستوى البلاد وكل إمارة تغطي برامج لقاحاتها”.

وكانت الإمارات أول دولة غير الصين تطرح لقاح سينوفارم للناس وقالت في وقت سابق هذا الشهر إن فاعليته 86 في المئة مشيرة إلى تحليل داخلي للتجارب السريرية التي أجريت على عدة مراحل.

وشملت المرحلة الثالثة من تجاربه السريرية في الإمارات 31 ألف متطوع من 125 دولة.

ولم تصدر الإمارات أو سينوفارم بيانات مفصلة عن التجارب. فلم تعلن الإمارات ما إذا كانت قد رصدت أي آثار جانبية للقاح أو عدد المشاركين الذين أصيبوا بالمرض أو عدد المتطوعين الذين تلقوا اللقاح أو من تلقوا لقاحا وهميا بدون مادة فعالة.

ولقاح سينوفارم متوفر الآن لجميع المقيمين في الإمارات الذين يرغبون في الحصول عليه ومتاح في المستشفيات الميدانية التي أقامتها الحكومة الاتحادية في دبي.