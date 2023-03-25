خطة بريطانية لإيواء المهاجرين في قواعد عسكرية

ذكرت شبكة سكاي نيوز، السبت، أنه من المتوقع الإعلان في غضون أسابيع عن خطط للحكومة البريطانية لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية أو حتى عبارات مهجورة.

وقال التقرير إنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين.

وأشارت الحكومة إلى أنها ترغب في إنهاء استخدام الفنادق في إسكان طالبي اللجوء.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية “نصارح دائما بالضغط غير المسبوق الذي يتعرض له نظام اللجوء لدينا، والذي نتج عن زيادة كبيرة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير المشروعة إلى البلاد”.

وأضاف “نواصل العمل على مستوى الحكومة ومع السلطات المحلية لتحديد مجموعة من خيارات الإقامة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وضعت الحكومة تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، وهو اقتراح تقول بعض المنظمات الخيرية إنه يمكن أن يكون غير عملي ويجرم محاولات الآلاف من مستحقي اللجوء.

ووضع رئيس الوزراء ريشي سوناك منع وصول القوارب ضمن الأولويات الرئيسية بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا بنسبة 500 بالمئة خلال عامين ليصل إلى 45 ألفا في العام الماضي.