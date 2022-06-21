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خطة حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.. ألمانيا غير موافقة!

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2022 5:31 مساءً
سيارات ألمانية الصنع

سيارات ألمانية الصنع

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كشف الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أنه يعمل على خطة تقضي بمنع الشركات المصنعة للسيارات بإنتاج مركبات تعمل على محركات الاحتراق بدءًا من عام 2035، في خطوة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تهدد مستقبل الأرض والكائنات. لكن يبدو أن هذه الخطة لم تلقً استحسان ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في أوروبا.

في التفاصيل، أعلن وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر” أن حكومة ألمانيا لن توافق على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر فعلي لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بدءًا من عام 2035 .

وفي مسعى لخفض بنسبة 55 في المئة للإنبعاثات المسببة لارتفاع درجات الحرارة في العالم بحلول 2030 من مستويات عام 1990، اقترحت المفوضية الأوروبية خفضًا بنسبة 100 بالمئة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بحلول 2035 . ويعني ذلك أنه سيكون من المتعذر بيع سيارات تعمل بمحركات الاحتراق من ذلك التاريخ.

وساند مشرّعو البرلمان الأوروبي المقترحات هذا الشهر قبل إجراء مفاوضات مع دول الاتحاد بشأن القانون النهائي.

في السياق، قال ليندنر في اجتماع لاتحاد الصناعة الألماني إن الحظر المقترح خطأ وإن الحكومة لن توافق على هذا التشريع الأوروبي.

وأضاف أن ألمانيا ستظل مع هذا رائدة لسوق السيارات الكهربائية.

    المصدر :
  • رويترز

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