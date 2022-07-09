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خطة فرنسية تستهدف طرد أي أجنبي ارتكب أعمالا "خطيرة"

منذ 17 دقيقة
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية-أرشيفية

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تنوي الحكومة الفرنسية السماح بطرد “أي أجنبي ارتكب أعمالا خطيرة” برفع شرط سن الوصول إلى فرنسا، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مقابلة مع النسخة الإلكترونية من صحيفة لوموند، السبت.

وقال الوزير “حالياً، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة”.

وأضاف “نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين بارتكاب عمل خطير قضائياً، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد”.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي “سيعرض مطلع العام الدراسي”.

وتابع “نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار” لتبني هذا القانون.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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