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خطة لمضاعفة إنتاج لقاح "جونسون" المضاد لكورونا في أوروبا

17 - مارس - 2021
لقاح جونسون آند جونسون

لقاح جونسون آند جونسون

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تسعى شركة “كاتالانت” الأميركية المصنعة للقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا، للتوسع في إنتاج لقاحها بأوروبا.

وسيكون هذا التوسع عبر مصنع الشركة في إيطاليا، وسيمكنها من إنتاج جرعات أكثر من اللقاح، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. وأكدت المصادر أن خط الإنتاج الجديد سيضاعف من لقاحات “جونسون أند جونسون”.

ووافق الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم ذاته قد أعلنت أنها ستبحث منح لقاح جونسون آند جونسون الترخيص.

أتي هذه التطورات في وقت أعلنت مصادر أوروبية الأسبوع الماضي، أن شركة جونسون أند جونسون تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح، مشيرةً إلى أن الشركة ترفض التعليق على تأخير محتمل في توريد اللقاحات.

من جهتها، أكدت شركة جونسون أند جونسون أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تلقي شحنات اللقاح في الربع الثاني هذا العام.

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