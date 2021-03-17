خطة نائب برازيلي لمكافحة كورونا تثير الجدل

في اقتراح مثير للجدل لمحاربة تفشي فيروس كورونا في البرازيل ، اقترح سياسي برازيلي استخدام المروحيات والطائرات “لرش بلدته بمطهر اليدين” للقضاء على كورونا من الأعلى، في محاولة وصفتها صحيفة “الغارديان” البريطانية بـ”اليائسة والعقيمة”.

وقدم المسؤول المحلي بولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية اقتراحه في وقت تكافح فيه البرازيل تفشي فيروس كورونا المستمر منذ 13 شهرا، والذي تسبب بوفاة أكثر من 280 ألف شخص.

وخلال اجتماع للسياسيين المحليين في بلدة “كانيلا” السياحية، تساءل عضو المجلس ألبيري دياس عما إذا كان الرش الجوي لمعقم اليدين قد يساعد على مكافحة الفايروس.

وقال دياس “لدينا الكثير من رجال الأعمال هنا الذين يمتلكون طائرات ومروحيات، ولا أعرف إذا كان هناك سائل من معقم اليدين، ولكني أعتقد أن الرش سيكون فكرة جيدة، لأن الفيروس في الهواء”.

وأضاف “إنهم يستخدمون الطائرات لرش المحاصيل، وربما تكون فكرة جيدة لأن الكحول المعقم لا يضر”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، ضحك أحد زملاء دياس في المجلس على الاقتراح الذي قدمه، وأثار تصريحه موجة سخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل في بلدته.

وقرر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إقالة وزير الصحة إدواردو بازويلو الذي تعرض للانتقاد على نطاق واسع بعد ازدياد عدد الوفيات والإصابات بسبب فيروس كورونا.