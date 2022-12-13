خطط أميركيّة لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" الدفاعية

تضع الولايات المتحدة اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا، وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير، وفق ما نقلت محطة “سي إن إن” التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين.

موافقة أوستن

بحسب التقرير، ما زالت خطة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها، لكن الموافقة متوقعة.

تأتي تصريحات المسؤولين الأميركيين بعدما طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.

“ستصل قريباً“

وحول عدم وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا حتى الآن، قال ريزنيكوف إنه تم إجراء مناقشات مطولة مع شركائنا لأنها تعد أنظمة متطورة وباهظة الثمن، معبرًا عن اعتقاده أن هذه الأنظمة ستصل جبهة القتال في المرحلة المقبلة.

وان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، لم يسمها، متوقعًا أن هذا “سيغيّر قواعد اللعبة مع روسيا”.

لوقف قصف البنى التحتية

تهدف المنظومة إلى حماية أجواء أوكرانيا في ظل الضربات الروسية التي تستهدف البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد.

إذ تواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/ فبراير الماضي.