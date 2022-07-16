السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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خطف اثنين من القساوسة الكاثوليك في نيجيريا

منذ 11 دقيقة
عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا

عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا

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قالت كنيسة محلية إن اثنين من القساوسة الكاثوليك النيجيريين خُطفا في ولاية كادونا بشمال نيجيريا، بعد أسبوعين تقريبا من خطف قس آخر من كنيسة بالولاية ذاتها.

وقال يادين جارو أسقف الكنيسة إن الأبوين جون مارك تشيتنوم ودوناتوس كليوباس خُطفا لدى وصولهما إلى بلدة لير في مهمة للكنيسة الكاثوليكية.

ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء عملية الخطف.

وقالت الكنيسة إن القس الآخر خُطف في ولاية كادونا هذا الشهر بينما كان مصلون ينتظرونه لإقامة قداس في الصباح.

وتنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تقوم بالسرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدية. وكثيرا ما تفشل قوات الأمن في وقف الهجمات بسبب كثرة الأعباء وامتداد عملها على مساحات شاسعة من الأراضي.

    المصدر :
  • رويترز

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