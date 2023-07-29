السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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خطف ممرضة أمريكية وطفلها في هايتي

منذ 19 ثانية
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

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قالت منظمة مساعدات إنسانية ذات طابع ديني، السبت، إن ممرضة أمريكية وطفلها خطفا في هايتي.

وذكرت منظمة إل روي هايتي على موقعها على الانترنت “يمكننا أن نؤكد أن أليكس دورسينفيل، زوجة مديرنا، وطفلهما خطفا صباح الخميس 27 يوليو من مقرنا بالقرب من بورت أو برنس”. ولم يذكر البيان مزيدا من المعلومات عن عمر أو جنس الطفل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نحن على علم بالتقارير التي تتحدث عن خطف مواطنين أمريكيين اثنين في هايتي”.

وأضاف “نحن على اتصال منتظم مع السلطات في هايتي وسنواصل العمل معها ومع الشركاء من الوكالات في الحكومة الأمريكية”.

    المصدر :
  • رويترز

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