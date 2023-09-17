خطوات متتالية.. مطاردة السجلات المصرفية الشخصية لهنتر وجيمس بايدن

من المقرر أن يتخذ رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، الخطوة التالية في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل الرئيس بايدن من خلال متابعة السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لهنتر بايدن وجيمس بايدن، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وأشار تقرير لشبكة “Fox News” إلى أن كومر وإلى جانب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان ورئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب جيسون سميث، يقودون التحقيق الرسمي في قضية المساءلة بمجلس النواب وأطلعا مؤخرًا رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التقدم المحرز في تحقيقاتهم في الفساد المزعوم الذي تورط فيه الرئيس بايدن.

وخلال اجتماعهم، الذي انعقد صباح الخميس، قدم كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، النتائج التي جمعها الجمهوريون في مجلس النواب منذ يوليو فيما يتعلق بتورط الرئيس المزعوم في شؤون عائلته التجارية. وقد أدت هذه النتائج إلى اتخاذ قرار بطلب السجلات المصرفية الخاصة بهنتر بايدن وجيمس بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط كومر لإجراء المزيد من المقابلات المكتوبة مع الأفراد المرتبطين بمعاملات هانتر بايدن التجارية، بما في ذلك إريك شفيرين وروب ووكر. واقترح أن تعقد لجنة الرقابة بمجلس النواب جلسة استماع عامة تتعلق بالتحقيق في الأسابيع المقبلة، على الرغم من عدم تحديد هوية الشهود المحتملين لهذه الجلسة بعد.

منذ يوليو/تموز، قامت اللجنة بجمع المعلومات بنشاط وأجرت مقابلة مكتوبة مع ديفون آرتشر، الشريك التجاري لهانتر بايدن، الذي أكد أن نائب الرئيس آنذاك جو بايدن كان متورطًا بشكل كبير في الترويج لمصالح هانتر التجارية على المستوى الدولي. وأصدرت اللجنة أيضًا مذكرة سجلات مصرفية تكشف عن معاملات مالية كبيرة بين عائلة بايدن والأوليغارشيين الأجانب في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان خلال إدارة أوباما، بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار.

أجرى كومر وجوردان وسميث أيضًا مقابلات مع المبلغين عن المخالفات الذين زعموا أن الاعتبارات السياسية أثرت على قرارات الادعاء أثناء تحقيق وزارة العدل في هانتر بايدن، مما أدى إلى قيام المدعي العام ميريك جارلاند بمنح سلطة المستشار الخاص للمدعي العام الأمريكي ديفيد فايس من ولاية ديلاوير، الذي كان يشرف على التحقيق.

علاوة على ذلك، طلب كومر مؤخرًا معلومات من وزير الخارجية أنتوني بلينكن فيما يتعلق بقرارات السياسة الخارجية التي تم اتخاذها خلال إدارة أوباما والتي أدت إلى إقالة المدعي العام الأوكراني الذي يحقق في شركة Burisma Holdings بينما كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارة الشركة. ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية لم تقدم بعد السجلات المطلوبة.