خطوة تاريخيّة.. البابا فرنسيس يسمح للنساء بالتصويت في اجتماع للأساقفة

وافق البابا فرنسيس على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقفة من المقرّر عقده في تشرين الأول المقبل، في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وكان النساء في السابق يسمح لهنّ بحضور اجتماعات المجمّع الكنسي، وهو هيئة استشارية بابوية، كمستمعات من دون أن يكون لهن حق التصويت. وسيسمح هذا القرار الثوري الذي أُعلن عنه لخمس راهبات بالتصويت.

كما قرّر البابا إدراج من سمّتهم وثيقة للفاتيكان “70 عضواً من غير الأساقفة يمثلون مجموعات مختلفة من المؤمنين من شعب الرب”.

وبموجب هذه الوثيقة، سيختار البابا سبعين شخصاً من الكهنة والراهبات والشمامسة وعامة الكاثوليك من قائمة تضم 140 شخصاً توصي بها مؤتمرات الأساقفة الوطنيين. وتقدّم البعض بطلبات إلى مؤتمرات الأساقفة لإدراج الشباب في هذه القائمة. وطالب الفاتيكان بأن يكون 50 في المئة من السبعين من النساء.

ويحضر مؤتمرات المجمع الكنسي نحو 300 شخص عادةً، لذا فإن غالبية المصوتين سيكونون من الأساقفة.

ويأتي القراران الجديدان في أعقاب خطوتين اتخذهما البابا فرنسيس العام الماضي للسماح للنساء بشغل مناصب في صنع القرار داخل الفاتيكان.