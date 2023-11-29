خطوة ستؤجج التوتر.. الكرملين: بولندا تخطط لإرسال قوات إلى حدودنا مع فنلندا

قال الكرملين‭‭ ‬‬الأربعاء‭‭ ‬‬تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأن بولندا تخطط لإرسال قوات إلى حدود فنلندا مع روسيا إن مثل هذه الخطوة قد تؤجج التوتر وأن روسيا ستعتبرها تهديدا.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي في بولندا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن بلاده سترسل “فريقا من المستشارين العسكريين” إلى فنلندا استجابة “لطلب رسمي لدعم من الحلفاء في مواجهة هجوم مركب على الحدود الفنلندية”.

وأضاف “فريق المستشارين العسكريين سيقدم معرفته في الموقع بشأن أمن الحدود وأيضا فيما يتعلق بالعمليات”.

وأغلقت فنلندا حدودها مع روسيا بعد موجة مفاجئة من تزايد وصول اللاجئين تقول هلسنكي إنها منسقة من روسيا وهو أمر نفته موسكو.

وقالت السلطات الفنلندية عندما تواصلت معها رويترز إنها ليست على درابة بعد بخطط من هذا القبيل ولا يمكنها التعليق.

ولم يتسن التواصل مع رئيس فنلندا سولي نينيستو بعد. وزار نينيستو نظيره البولندي أندريه دودا يومي 20 و21 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مكالمة مع الصحفيين فيما يتعلق بتحريك بولندا المحتمل لقوات صوب الحدود “هذا إجراء زائد لا داع له لضمان أمن الحدود لأنه في الواقع لا يوجد تهديد هناك”.

وأضاف “على الفنلنديين أن يدركوا بوضوح أن هذا سيشكل تهديدا لنا على أساس زيادة تركيز وحدات عسكرية على حدودنا”.

وتابع قائلا إن أي نشر مزمع لقوات سيكون دون داع ولا مبرر.