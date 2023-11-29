الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطوة ستؤجج التوتر.. الكرملين: بولندا تخطط لإرسال قوات إلى حدودنا مع فنلندا

منذ 42 دقيقة
خريطة فنلندا الحدودية

خريطة فنلندا الحدودية

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين‭‭ ‬‬الأربعاء‭‭ ‬‬تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأن بولندا تخطط لإرسال قوات إلى حدود فنلندا مع روسيا إن مثل هذه الخطوة قد تؤجج التوتر وأن روسيا ستعتبرها تهديدا.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي في بولندا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن بلاده سترسل “فريقا من المستشارين العسكريين” إلى فنلندا استجابة “لطلب رسمي لدعم من الحلفاء في مواجهة هجوم مركب على الحدود الفنلندية”.

وأضاف “فريق المستشارين العسكريين سيقدم معرفته في الموقع بشأن أمن الحدود وأيضا فيما يتعلق بالعمليات”.

وأغلقت فنلندا حدودها مع روسيا بعد موجة مفاجئة من تزايد وصول اللاجئين تقول هلسنكي إنها منسقة من روسيا وهو أمر نفته موسكو.

وقالت السلطات الفنلندية عندما تواصلت معها رويترز إنها ليست على درابة بعد بخطط من هذا القبيل ولا يمكنها التعليق.

ولم يتسن التواصل مع رئيس فنلندا سولي نينيستو بعد. وزار نينيستو نظيره البولندي أندريه دودا يومي 20 و21 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مكالمة مع الصحفيين فيما يتعلق بتحريك بولندا المحتمل لقوات صوب الحدود “هذا إجراء زائد لا داع له لضمان أمن الحدود لأنه في الواقع لا يوجد تهديد هناك”.

وأضاف “على الفنلنديين أن يدركوا بوضوح أن هذا سيشكل تهديدا لنا على أساس زيادة تركيز وحدات عسكرية على حدودنا”.

وتابع قائلا إن أي نشر مزمع لقوات سيكون دون داع ولا مبرر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
بلينكن: استمرار الهدنة يعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن
الرئيس الأميركي جو بايدن
غزة تحت النار
لماذا يحرص بايدن على إنهاء حرب غزة قبل نهاية العام!؟
إيلون ماسك
غزة تحت النار
رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!

الأكثر قراءة

يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل