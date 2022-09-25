خطوة لافتة.. هل نجح شولتس بالحصول على دعم الخليج في مجال الطاقة؟

أعلنت شركة آر.دبليو.إي الألمانية (الأحد 25-9-2022) أنها أبرمت اتفاقا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإيصال شحنات من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول.

وعلى الرغم من أن الكمية التي سيتم تسليمها صغيرة نسبيا، تكتسب الصفقة أهمية سياسية في دعم إمدادات الغاز من خارج روسيا إذ يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تعزيز العلاقات مع الخليج وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وجاء الاتفاق، الذي يتضمن مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي المسال لعدة سنوات، في اليوم الثاني من رحلة يقوم بها شولتس لمنطقة الخليج.

وقال شولتس للصحفيين قبل إعلان الاتفاق “نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا”.

وقالت شركة آر.دبليو.إي إن الشحنة التي ستسلمها أدنوك هذا العام ستكون 137 ألف متر مكعب وستكون أول كمية من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها إلى سوق الغاز الألماني عبر محطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل قرب هامبورج.

وحجزت أدنوك كذلك عددا غير محدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لألمانيا في عام 2023.

وستتمكن محطتان عائمتان جديدتان للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا في نهاية المطاف من استقبال ما يصل إلى 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، أي ما يعادل نحو 13 بالمئة من استهلاك الغاز في البلاد في عام 2021، وفقا لبيانات من شركة الأبحاث إنرداتا.

وأضافت آر.دبليو.إي في بيان “هذا يمثل ركيزة مهمة في تشكيل بنية تحتية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا وتوفير إمدادات غاز أكثر تنوعا”.

ويأمل المسؤولون الألمان في أن تساعد مجموعة من الاتفاقات، على غرار تلك المبرمة مع أبوظبي للغاز الطبيعي المسال، في تهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.

في غضون ذلك، تظاهر ألمان محبطون اليوم الأحد، ودعوا إلى تشغيل مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان يهدف لنقل الوقود من روسيا إلى ألمانيا وتم تجميده بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ورفع محتجون لافتة مكتوب عليها “افتحوا نورد ستريم 2 فورا”. وتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين إلى خمسة آلاف في المظاهرة التي تشهدها مدينة لوبمين، حيث نقطة وصول خط الأنابيب في ألمانيا.

وإضافة إلى التوريد لشركة آر.دبليو.إي، وافقت أدنوك أيضا على بيع أمونيا لشركات ألمانية، من بينها ستيج وأوروبيس. كما ستوفر 250 ألف طن من الديزل شهريا لشركة هوير الألمانية.

ووقع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتفاقا في وقت سابق اليوم مع شولتس “في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي”.

وبشكل منفصل، ستستكشف شركة الطاقة المتجددة الإماراتية “مصدر” تطوير طاقة الرياح قبالة الساحل الألماني.

وغادر شولتس إلى قطر بعد اللقاءات التي عقدها في أبوظبي. وقد أجرى أمس السبت محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.