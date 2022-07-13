الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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خطوة مهمة.. اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن صادرات الحبوب

منذ 28 ثانية
موانئ في أوكرانيا

موانئ في أوكرانيا

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قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي اليوم الأربعاء إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عن اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن.

وأضاف أكار في بيان أنه سيتم توقيع اتفاق الأسبوع المقبل عندما تجتمع جميع الأطراف مرة أخرى، مشيرا إلى اتفاق الأطراف على ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه تم اتخاذ “خطوة مهمة للأمام” لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وأضاف جوتيريش: نأمل أن تسمح لنا الخطوات القادمة بالتوصل إلى اتفاق رسمي بهذا الشأن

وكانت شبكة (سي.إن.إن ترك)قد ذكرت أن وفودا عسكرية روسية وأوكرانية وتركية اجتمعت مع مسؤولي الأمم المتحدة في إسطنبول اليوم الأربعاء وبدأت محادثات بخصوص استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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