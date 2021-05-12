خطوط الطيران الأميركية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأربعاء والخميس

ألغت بعض شركات الطيران الأميركية رحلاتها إلى إسرائيل على خلفية التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت شركة “يونايتد إيرلاينز” إنها ألغت الرحلات من شيكاغو ومدينة نيويارك بولاية نيو جيرسي إلى تل أبيب يوم 11 أيار، ومن سان فرنسيسكو ونيوارك إلى تل أبيب يوم 12 أيار.

وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات تتيح للزبائن التكيف مع التغيرات في جدول الرحلات حتى 26 أيار، وأنها ستواصل مراقبة الأوضاع.

من جهتها، أعلنت “دلتا إيرلاينز” أنها ألغت الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب المقررة بين 11 و13 أيار، ولم تحدد بعد موعد استئناف الرحلات.