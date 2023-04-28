خفر السواحل الفلبيني في مواجهة مع سفن صينية في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الفلبيني الجمعة إنه دخل في مواجهة مع سفن صينية قامت “بمناورات خطيرة” في بحر الصين الجنوبي، في أحدث حلقات سلسلة من المواجهات البحرية المتوترة بين البلدين.

ووقع الحادث بينما كان خفر السواحل ينفذ دوريات على مدى أسبوع في الممر المائي الاستراتيجي وفي الوقت الذي كان يزور فيه وزير الخارجية الصيني تشين قانغ مانيلا في مطلع الأسبوع للقاء نظيره الفلبيني والرئيس فرديناند ماركوس الابن.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يمر عبره كل عام بضائع تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار. ودعت الفلبين مرارا بكين إلى وقف “أنشطتها العدائية” في المنطقة.

وقال خفر السواحل إنه خلال المهمة التي نفذها في الفترة من 18 إلى 24 أبريل\نيسان، رصد أكثر من 100 “سفينة يتردد إنها تابعة للميليشيا البحرية الصينية، وسفينة حربية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، واثنتين من سفن خفر السواحل الصيني” داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين التي تمتد 200 ميل.

وأضاف أن سفينة صينية “أجرت مناورات خطيرة” على بعد 45 مترا تقريبا من سفينة فلبينية، وأن سفينتين أخريين نفذتا “تكتيكات عدائية”، مما شكل “تهديدا كبيرا على سلامة وأمن السفينة الفلبينية وطاقمها”.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على طلب للتعليق.

وقال خفر السواحل الفلبيني في فبراير شباط إن سفينة صينية وجهت “أشعة ليزر” من طراز عسكري لسفينة تابعة له كانت تدعم مهمة لإعادة إمداد القوات في الممر المائي المتنازع عليه، مما أدى إلى إصابة طاقمها بالعمى المؤقت.