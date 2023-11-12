الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خفر السواحل اليمنية: إنقاذ 26 مهاجرا أفريقيا وفقدان 31 في غرق قارب بالبحر الأحمر

منذ 11 دقيقة
مهاجرون غير شرعيين

مهاجرون غير شرعيين

A A A
طباعة المقال

ذكرت قوات خفر السواحل اليمنية الأحد أن قاربا يحمل مهاجرين غير شرعيين من القرن الأفريقي غرق قبالة سواحل ميناء ⁧‫المخا‬⁩ جنوب غرب اليمن على ساحل البحر الأحمر.

وقالت في بيان إنها أنقذت 26 مهاجرا من 57، بينهم نساء، كانوا على متن القارب فيما لا يزال 31 في عداد المفقودين.

وعزا مصدر في خفر السواحل أسباب غرق القارب الى الرياح العاتية وفقدان الربان السيطرة عليه وسط الأمواج المتلاطمة، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في البحر.

وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن.

وسارع خفر السواحل بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، وتقديم الرعاية الطبية للناجين.

وزادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق قوارب الصيد وتهريب المهاجرين لا سيما قبالة الساحل الغربي لليمن، حيث لاقى عشرات الصيادين والمهاجرين حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية والمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)
غزة تحت النار
أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يدعو لهدن إنسانية فورية في غزة
الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة تحت النار
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة والقدس
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
سوليفان: بايدن يريد إعادة العلاقات العسكرية مع الصين

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!