الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خفض الإنتاج في مفاعلين نووين في بلجيكا بسبب الطقس الحار

منذ 34 دقيقة
الحرائق تنتشر في العديد من الدول الأوروبية

الحرائق تنتشر في العديد من الدول الأوروبية

A A A
طباعة المقال

قالت شركة إنجي المشغلة لمفاعلين نووين في بلجيكا في مذكرة اليوم الثلاثاء إن الإنتاج في المفاعلين انخفض بأكثر من النصف لأن المياه التي تعمل على التبريد ساخنة جدا بسبب موجة حارة.

وانخفض الإنتاج في مفاعل دويل1 بواقع 240 ميجاوات إلى 205 ميجاوات كما انخفض الإنتاج في مفاعل دويل2 بواقع 241 ميجاوات إلى 204 ميجاوات.

وجاء في مذكرة شركة نورد بول، التي تدير سوق الطاقة الرائدة في أوروبا، أن انخفاض الإنتاج جزئيا من المقرر أن يستمر حتى صباح غد الأربعاء.

وتعاني بلجيكا حاليا مثل كثير من الدول الأوروبية من موجة حارة لن تستمر طويلا ويُتوقع أن تتجاوز فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية في الأيام المقبلة.

و خلفّت موجة الحرارة التي تجتاح البلاد اليوم الثلاثاء، اندلاع عدة حرائق ، في أماكن مختلفة في بلجيكا.

وانتشر حريق في آلة الحصاد إلى عدة محاصيل بعد ظهر يوم الثلاثاء في ريف Incourt في منطقة الإغاثة والون برابانت ، بحسب تقرير وسائل إعلامية.

واندلعت عدة حرائق في أماكن مختلفة في منطقة Dinaphi ، بسبب الظروف الجوية ، حسب المتحدث باسم المنطقة باتريس ليتارت.

وتدخل رجال الإطفاء بشكل ملحوظ في كوفين لحقل وآلة زراعية مشتعلة، حيث اندلع الدخان ما بين 8000 و 9000 متر مربع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العالم يواجه أزمة في إمدادات القمح
مصر تلغي ممارسة دولية لشراء القمح
جعفر بناهي
المخرج الإيراني جعفر بناهي ينفذ حكما بالسجن 6 سنوات
علم ليبيا
رئيس مؤسسة النفط في ليبيا يرفض الطعون على قرار تعيينه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
السفير العراقي
بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟