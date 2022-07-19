خفض الإنتاج في مفاعلين نووين في بلجيكا بسبب الطقس الحار

الحرائق تنتشر في العديد من الدول الأوروبية

قالت شركة إنجي المشغلة لمفاعلين نووين في بلجيكا في مذكرة اليوم الثلاثاء إن الإنتاج في المفاعلين انخفض بأكثر من النصف لأن المياه التي تعمل على التبريد ساخنة جدا بسبب موجة حارة.

وانخفض الإنتاج في مفاعل دويل1 بواقع 240 ميجاوات إلى 205 ميجاوات كما انخفض الإنتاج في مفاعل دويل2 بواقع 241 ميجاوات إلى 204 ميجاوات.

وجاء في مذكرة شركة نورد بول، التي تدير سوق الطاقة الرائدة في أوروبا، أن انخفاض الإنتاج جزئيا من المقرر أن يستمر حتى صباح غد الأربعاء.

وتعاني بلجيكا حاليا مثل كثير من الدول الأوروبية من موجة حارة لن تستمر طويلا ويُتوقع أن تتجاوز فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية في الأيام المقبلة.

و خلفّت موجة الحرارة التي تجتاح البلاد اليوم الثلاثاء، اندلاع عدة حرائق ، في أماكن مختلفة في بلجيكا.

وانتشر حريق في آلة الحصاد إلى عدة محاصيل بعد ظهر يوم الثلاثاء في ريف Incourt في منطقة الإغاثة والون برابانت ، بحسب تقرير وسائل إعلامية.

واندلعت عدة حرائق في أماكن مختلفة في منطقة Dinaphi ، بسبب الظروف الجوية ، حسب المتحدث باسم المنطقة باتريس ليتارت.

وتدخل رجال الإطفاء بشكل ملحوظ في كوفين لحقل وآلة زراعية مشتعلة، حيث اندلع الدخان ما بين 8000 و 9000 متر مربع.