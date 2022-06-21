خفض تدفقات الغاز.. ألمانيا: ما تفعله روسيا هجوم اقتصادي

خفّضت “غازبروم ” الروسية تدفقات الغاز الى أوروبا منذ أسابيع، عازيةً السبب الى مشاكل تقنية في خط أنابيب نورد ستريم، ما اعتبرته أوروبا انه كذبة روسية، وأن الكرملين يستخدم الغاز ورقة في الصراع السياسي.

في هذا الإطار، اعتبر وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” أن خفض تدفقات الغاز من روسيا هو هجوم اقتصادي على ألمانيا، مضيفًا أنه جزء من خطة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإثارة المخاوف.

ومعقبًا على تحركات روسيا، قال هابيك: “هذا بعد جديد… هذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح.”

واشار الى أن الوضع قد يصبح أسوأ من جائحة فيروس كورونا.

وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستخفض بشكل أكبر تدفقات الغاز إلى أوروبا، مشيرةً إلى المزيد من المشكلات الفنية في خط أنابيب نورد ستريم.

وحسبما ما ذكرته وكالة رويترز، فقد أدى التخفيض الأخير لمورد روسيا الذي تديره الدولة، إلى انخفاض قدرة خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 40%. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأوروبية زيادة تخزين الغاز تحسباً لفصل الشتاء، وقالت رويترز إن المتاجر الأوروبية ممتلئة حالياً بنسبة 56 بالمئة.

في السياق نفسه، ذكرت غازبروم أن مشاكل ضاغط الغاز أدت إلى التخفيض الأولي، وقالت الشركة إن التأخير في المعدات المرسلة إلى كندا للإصلاح هو السبب في مزيد من الانخفاض، وهو ادعاء تشكك فيه ألمانيا كسبب لرفع أسعار الغاز.

السيناريو الأسوأ

في سياق متصل، اشارت “غازبروم” الى أنها لا ترى حلاً “حتى الآن” لمشكلات نورد ستريم. ويُشار إلى أنه بوسع شركة “غازبروم” أن تستخدم الطاقة الاحتياطية في خطوط الأنابيب التي تعبر أوكرانيا لتزويد العملاء الأوروبيين، غير أنها لم تختر ذلك حتى الآن. كما تمت جدولة الصيانة السنوية للخطوط الشهر المقبل أيضاً مما يعني استمرار تباطؤ الضخ.

في أسوأ السيناريوهات، حيث تُغلَق خطوط أنابيب نورد ستريم تماماً، ستفشل المنطقة في الوصول إلى مستويات المخزون التي طلبها الاتحاد الأوروبي بحلول بداية موسم التدفئة في نوفمبر، وفقاً لشركة “وود ماكينزي”، حيث قالت شركة الأبحاث هذا الأسبوع إن مخزون المنطقة قد ينفد بالكامل بحلول يناير.