خفض تمويل الأمم المتحدة يهدّد عمل المركز اليمني لإزالة الألغام

يحذّر المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، الذي يديره الحوثيون ويساعد في إزالة آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة في البلاد، من أن قدرته على القيام بعمله أصبحت مهددة، مع خفض متوقع لتمويل الأمم المتحدة، إلى جانب مشكلات جلب المعدات إلى البلاد.

وقال العميد علي صفرة رئيس المركز إن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا الألغام والمتفجرات المحتملة.

وأضاف “أنشطة الألغام هي من الأنشطة المدرجة ضمن البرامج المنقذة للحياة وإيقاف هذا البرنامج هو معناه ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير جدا جداً، ومع عودة المدنيين والنازحين إلى أراضيهم وبيوتهم ومنازلهم خلال فترة الهدنة، هذا كان سبب كبير في ارتفاع عدد الضحايا”.

وأردف “من بداية ‏الحرب على اليمن فيه إحصائية غير دقيقة لا تمثل 30 بالمئة من إجمالي الجمهورية اليمنية رصد المركز حوالي 4000 ضحية يعني. من بداية سريان الهدنة في الثاني من أبريل من العام الجاري 2022، رصد المركز حوالي 300 ضحية منهم 100 إلى 105 من الأطفال فقط”.

ويقوم المركز، الذي يعمل في مناطق مختلفة من البلاد، باستكشاف الأجهزة غير المنفجرة واستخراجها بعناية وتخزينها لتفجيرها بشكل آمن.

وقال إنه تمكن من إزالة وجمع 984 من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر الأخرى في النصف الأول من أغسطس آب الجاري.

وأوضح العميد علي صفرة ذلك قائلا “بالنسبة للقنابل العنقودية فقد عثرنا على أكثر من 15 نوعا منها تسعة أمريكي واثنين بريطاني وأربعة أنواع برازيلية الصنع كما هي ظاهرة خلفي في هذه الصورة”.

وأشار إلى أن المركز يعاني في ظل شح الإمكانيات وقدم أجهزة الكشف وتعطلها نتيجة لاستخدامها منذ نحو 20 عاما في وقت يمنع فيه التحالف بقيادة السعودية دخول الأجهزة والمعدات الحديثة الخاصة بأنشطة المركز للكشف عن الألغام.

وأردف “‏المركز قام بجهود ذاتية مثل مسح محافظة الحُديدة حيث بلغ إجمالي المساحة الملوثة أو المشكوك فيها حوالي 459 مليون متر مربع وهذه إشكالية كبيرة أنه يتدفق من خلال هذه المحافظة 70 إلى 80 بالمئة من واردات السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية والأعمال التجارية سواء تصدير أو استيراد”.

وناشد المركز التنفيذي لمكافحة الألغام الأمم المتحدة تقديم المزيد من الدعم والتمويل والمعدات من أجل مواصلة عمله في جميع أنحاء البلاد.

وقال العميد علي صفرة “نحن ناشدنا الأمم المتحدة والممثل المقيم والمبعوث الأممي إلى اليمن في إدخال أجهزة المركز التنفيذي وإدراجها ضمن المعالجات الإنسانية ولكن كما أعطيناكم الرسالة، الأمم المتحدة لم توفر هذه الأجهزة إلى الآن”.

واتفقت الأطراف المتحاربة في البلاد على هدنة بدأت في أبريل نيسان الماضي، وشهدت وقف العمليات العسكرية الكبرى في اليمن والهجمات عبر الحدود في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي. كما ساعدت الهدنة في التخفيف من حدة أزمة إنسانية دفعت الملايين إلى شفا المجاعة.