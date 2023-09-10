خلاف منذ 40 عاماً.. أبرز محطات الصراع الأمريكي الإيراني

توصلت إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين مقابل تحويل أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار إلى بنوك في قطر والإفراج عن عدد مماثل من الإيرانيين الذين تحتجزهم واشنطن.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يضع حدا لمصدر إزعاج كبير بين إيران والولايات المتحدة اللتين يعود العداء بينهما إلى عام 1953 عندما دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق صاحب الشعبية الكبيرة في عام 1953 وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة، الذي أصبح حليفا قويا للولايات المتحدة.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث الكبرى التي شهدتها العلاقات بين إيران والولايات المتحدة:

1953 – وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تساعد في الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المحبوب محمد مصدق في 1953 وتعيد للسلطة الشاه محمد رضا بهلوي.

1957 – الولايات المتحدة وإيران توقعان اتفاقا للتعاون في المجال النووي السلمي.

1967 – الولايات المتحدة تزود إيران بمفاعل نووي للأبحاث إضافة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 93 بالمئة يصلح لأغراض الأسلحة.

1968 – إيران توقع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي سمحت لها بامتلاك برنامج نووي سلمي مقابل الالتزام بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

1979 – الثورة الإسلامية الإيرانية تجبر الشاه المدعوم من الولايات المتحدة على الفرار وآية الله روح الله الخميني يعود من المنفى ويصبح الزعيم الأعلى. طلبة أصوليون يستولون على السفارة الأمريكية في طهران ويحتجزون العاملين فيها رهائن.

1980 – الولايات المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتصادر أصولا إيرانية وتحظر أغلب الأنشطة التجارية معها. وفشل مهمة لإنقاذ الرهائن الأمريكيين أمر بها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

1981 – إيران تفرج عن 52 من الرهائن الأمريكيين بعد دقائق من انتهاء ولاية كارتر وتنصيب رونالد ريجان رئيسا للولايات المتحدة.

1984 – الولايات المتحدة تدرج إيران في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

1986 – ريجان يكشف عن صفقة أسلحة سرية مع طهران في انتهاك لحظر الأسلحة الأمريكي.

1988 – السفينة الحربية الأمريكية فينسنز تسقط خطأ طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج ومقتل 290 شخصا كانوا على متنها.

2002 – الرئيس جورج دبليو بوش يعلن أن إيران والعراق وكوريا الشمالية تمثل “محور شر”. ومسؤولون أمريكيون يتهمون طهران بإدارة برنامج سري للأسلحة النووية.

2009 – بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تعلن أن إيران تبني موقعا سريا لتخصيب اليورانيوم في فوردو.

2012 – بدء سريان قانون أمريكي يتيح للرئيس باراك أوباما سلطة فرض عقوبات على بنوك أجنبية إذا فشلت في خفض واردات النفط الإيراني بشكل ملحوظ. مبيعات النفط الإيراني تنخفض، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي.

2013 – مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يبدأون في محادثات سرية تتزايد وتيرتها في 2013 بخصوص المجال النووي.

2013 – انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران بفضل برنامج يدعو لتحسين علاقات إيران مع العالم ودعم اقتصادها.

2015 – إيران والقوى الست الكبرى تتوصل لاتفاق نووي وافقت بموجبه طهران على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

2018 – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينسحب من الاتفاق النووي في مايو أيار ويعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

2019 – الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” في أبريل نيسان.

– إيران تعلن في مايو أيار أنها ستزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب في خطوة تمثل انتهاكا لالتزاماتها الناشئة عن الاتفاق النووي.

– شركة النفط التي تديرها الدولة في السعودية تتعرض في سبتمبر أيلول لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ يُعتقد أنه قادمة من إيران، وطهران تنفي تورطها.

2020 – إيران تتعهد برد فعل قاس بعدما أودت غارة جوية أمريكية في بغداد بحياة قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، مهندس التدخل العسكري الإيراني في الشرق الأوسط.

2021 – مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يعقدون ست جولات من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا خلال الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران. وبدء جولة جديدة في 29 نوفمبر تشرين الثاني بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي.

2022 – تعثر محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في سبتمبر أيلول، مما دفع الجانبين إلى رسم خطوات تطلق إيران بموجبها سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها مقابل الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية في الخارج.

2023 – إيران والولايات المتحدة تبرمان اتفاقا في أغسطس آب لتبادل السجناء وإلغاء تجميد أصول إيرانية قيمتها ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.