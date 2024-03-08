خلال أقل من ساعة.. مقاومون فلسطينيون ينفذون عمليات إطلاق نار شمال الضفة الغربية

نفذ مساء اليوم الجمعة 8 آذار/مارس الجاري، مقاومون فلسطينيون خمس عمليات إطلاق النار استهدفت قوات الاحتلال وحواجزه العسكرية في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، خلال أقل من ساعة.

وأطلق مقاومون النار عبر مركبة مسرعة تجاه موقع لجيش الاحتلال قرب مستوطنة “أفني حيفتس” جنوب شرق طولكرم.

وخاض مقاوم اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال على حاجز سالم غرب جنين، وانسحب من المكان.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه حاجزي صرة وحوارة العسكريين جنوب غرب نابلس، كما أطلق مقاومون النار تجاه الشارع الاستيطاني قرب قرية زواتا شمال غرب نابلس.

وتأتي عمليات إطلاق النار عقب عملية “حومش” المزدوجة جنوب جنين، والتي أدت لإصابة أربعة من جنود الاحتلال، اثنان منهم بحال الخطر.

وأطلق مقاومون النار تجاه برج لجيش الاحتلال بمحيط المستوطنة، وعند خروج الجنود لاستطلاع الأمر وتمشيط المنطقة، وقعوا في كمين جرى خلاله تفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة على مدار الأسبوع الماضي، ووقع 101 عملا مقاوما بينها 3 عمليات طعن.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” خلال الفترة ما بين 01-03-2024 حتى 07-03-2024، إصابة 3 إسرائيليين في عمليات المقاومة، فيما استشهد سبعة فلسطينيين.

وأشار المركز إلى أنه تم تنفيذ(20) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، و(3) عمليات طعن أو محاولة طعن، وتفجير (9) عبوات ناسفة، إلى جانب عمليتي إعطاب آليات عسكرية ومركبات مستوطنين.