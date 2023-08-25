الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال اجتماع طارئ.. استقالة رئيس إقليم أمهرة الإثيوبي من منصبه

منذ ساعة واحدة
إقليم أمهرة الإثيوبي يشهد المزيد من الاضطرابات

إقليم أمهرة الإثيوبي يشهد المزيد من الاضطرابات

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس إقليم أمهرة استقال (الجمعة 25-8-2023) وجرى تعيين آخر محله.

ويعاني إقليم أمهرة من اشتباكات دموية اندلعت في أواخر الشهر الماضي بين الجيش وميليشيا محلية.

وقالت مؤسسة أمهرة الإعلامية إن يلكال كيفالي استقال خلال اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي. وحل أريجا كيبيدي محله، وقاد كيبيدي في السابق جماعة مسلحة رسمية تعمل تحت إشراف سلطة الحكومة الإقليمية.

وأفادت المؤسسة بأن يلكال قال في كلمة الوداع للمجلس إنه تقدم بخطاب استقالته إلى حزب الازدهار الحاكم لأول مرة قبل ثمانية أشهر، لكنه الأزمة الحديثة اضطرته إلى البقاء لفترة أطول.

وفي أبريل نيسان الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في أمهرة، ثاني أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا وعددها 12، بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بدمج قوات الأمن الإقليمية في الشرطة أو الجيش الاتحادي.

ورأى كثير من سكان أمهرة الأمر أنه يهدف إلى تقويض أمن المنطقة. ونفت الحكومة الاتحادية هذا وقالت إن القرار هدفه تعزيز الوحدة الوطنية.

وأدت شكاوى مماثلة إلى اشتباكات اندلعت أواخر الشهر الماضي بين الجيش وفانو، وهي ميليشيا محلية في أمهرة قاتلت في صفوف القوات الاتحادية خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين في إقليم تيجراي المجاور وانتهت في نوفمبر تشرين الثاني.

وأفاد سكان وجماعات من النشطاء بأن القوات الاتحادية استطاعت طرد مسلحي ميليشيا فانو من أغلب البلدات الرئيسية في وقت سابق هذا الشهر، لكن القتال مستمر في مناطق ريفية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة أوغندا
أوغندا تحظر استيراد ملابس الغربيين "الموتى" المستعملة!
خريطة ليبيا
ليبيا.. قوات "خليفة حفتر" تنفذ عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو
رئيس روسيا البيضاء: لا أستطيع تخيّل أن بوتين هو من اغتال "بريغوجين"!

الأكثر قراءة

الأمن العام
الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟
من موقع تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين ورفاقه
من هو القائد البارز التي قتل في تحطم الطائرة مع يفغيني بريغوجين؟