خلال احتفالات العام الجديد.. روسيا تلقي القبض على آلاف المهاجرين

قالت وسائل إعلام روسية‭‭ ‬‬ أمس الاثنين 1\1\2023 إن الشرطة الروسية اعتقلت آلاف المهاجرين في أنحاء البلاد في مداهمات ليلة رأس السنة، ويواجه العشرات منهم خطر الترحيل.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن نحو 3000 مهاجر اعتقلوا في سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، خلال عمليات تفتيش “لمنع الجريمة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بوكالة إنفاذ قانون لم تسمه إنه تبين أن أكثر من 600 مهاجر كانوا في روسيا مع انتهاكات مختلفة لقوانين الهجرة.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 100 شخص يواجهون الترحيل.

وفي مدينة تشيليابنسك بغرب وسط روسيا، قالت لجنة التحقيق، وهي أعلى هيئة تحقيق في روسيا، إنها ستفتح قضية جنائية ضد ثلاثة مهاجرين بتهمة “ارتكاب أعمال شغب” ضد جنود روس وزوجاتهم.

وقالت اللجنة إنها فتحت أيضا تحقيقا في “الأفعال غير القانونية للمهاجرين” في منطقة سفيردلوفسك في جبال الأورال الروسية وفي منطقة موسكو.

يأتي العديد من المهاجرين، معظمهم من دول آسيا الوسطى المجاورة مثل أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا، إلى روسيا بحثا عن فرص عمل.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في ديسمبر\كانون الأول الماضي إن روسيا لديها أكثر من عشرة ملايين عامل مهاجر.

وأضاف بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي “هذه ليست مشكلة سهلة”.