خلال الأيام الماضية.. إنقاذ أكثر من 250 مهاجراً في بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أنّها أنقذت في بحر المانش خلال الأيام الأربعة الماضية 254 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا انطلاقا من السواحل الفرنسية، ما يشير إلى تزايد حركة الهجرة غير الشرعية هذه.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تمّ إنقاذ ما مجموعه 18763 مهاجرا، في زيادة بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجّل أساسا رقما قياسيا في عدد المهاجرين (12100 مهاجر).

وأوضح البيان أنّه في 14 أغسطس الجاري أنقذت خافرة للبحرية الوطنية 63 مهاجرا غرق زورقهم. وفي الليلة التالية أنقذت خافرة تابعة لخفر السواحل 40 مهاجرا.

ومساء 16 الجاري أنقذ زورق تابع للمؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري في دونكيرك 50 مهاجرا، في حين أنقذ زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية في الليلة نفسها 62 مهاجراً، بينما أنقذت سفينة قاطرة 39 مهاجراً آخرين.

وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و”يوروتانل”، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور في القناة والتيارات المائية القوية فيها وحرارة مياهها المنخفضة.