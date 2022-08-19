الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال الأيام الماضية.. إنقاذ أكثر من 250 مهاجراً في بحر المانش

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2022 6:24 صباحًا
قارب مهاجرين في بحر المانش

قارب مهاجرين في بحر المانش

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أنّها أنقذت في بحر المانش خلال الأيام الأربعة الماضية 254 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا انطلاقا من السواحل الفرنسية، ما يشير إلى تزايد حركة الهجرة غير الشرعية هذه.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تمّ إنقاذ ما مجموعه 18763 مهاجرا، في زيادة بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجّل أساسا رقما قياسيا في عدد المهاجرين (12100 مهاجر).

وأوضح البيان أنّه في 14 أغسطس الجاري أنقذت خافرة للبحرية الوطنية 63 مهاجرا غرق زورقهم. وفي الليلة التالية أنقذت خافرة تابعة لخفر السواحل 40 مهاجرا.

ومساء 16 الجاري أنقذ زورق تابع للمؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري في دونكيرك 50 مهاجرا، في حين أنقذ زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية في الليلة نفسها 62 مهاجراً، بينما أنقذت سفينة قاطرة 39 مهاجراً آخرين.

وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و”يوروتانل”، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور في القناة والتيارات المائية القوية فيها وحرارة مياهها المنخفضة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

حادث تصادم طائرتين شمالي كاليفورنيا الأميركية
تصادم طائرتين شمالي كاليفورنيا الأميركية يوقع 3 قتلى
38 قتيلاً.. الجزائر تعلن السيطرة على غالبية الحرائق شمال شرق البلاد
الرئيس الأوكراني خلال استضافته الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
توتر بين زيلينسكي ومترجمه خلال مؤتمر صحفي.. "المجد لأوكرانيا"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يحلّق
قتيل
جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
الدولار
لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟