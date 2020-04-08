خلال الـ24 ساعة.. 112 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت، الأربعاء، إلى 855 إصابة، بعد تسجيل 112 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند.

وقال السند في مؤتمر صحفي، وفق وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، إن من بين المصابين ”حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كویتیة من رحلات الإجلاء الأخیرة“، بالإضافة إلى 105 حالات مخالطة، موزعة على: ”مواطن كویتي، و77 مقيمين من الجنسیة الھندیة، وتسعة مقیمین مصریيين، وثمانية مقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة، وخمسة مقیمین باكستانیين“، وحالة واحدة لمقيم من الجنسيات ”الأردن والفلبين وسوريا ونيبال وإيران“.

وأضاف أن ”عدد حالات التقصي الوبائي بلغ ست حالات، ھي حالتان لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة، وحالتان لمقیمین من الجنسیة الھندیة، وحالة لمقیم بصورة غیر قانونیة، وحالة لمقیم من الجنسیة المصریة“.

وكان وزیر الصحة الكویتي الدكتور باسل الصباح، أعلن الأربعاء، عن شفاء ست حالات لیصل مجمل من تعافوا حتى الآن إلى 111 حالة.