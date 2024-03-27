الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال اللقاء العام الأسبوعي.. بابا الفاتيكان يظهر بصحة أفضل

منذ 19 دقيقة
البابا فرنسيس (رويترز)

البابا فرنسيس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ظهر البابا فرنسيس بصحة أفضل حالا اليوم الأربعاء قبيل أسبوع الفصح المزدحم، بعد أن بدت صحته على غير ما يرام في الآونة الأخيرة.

وألقى بابا الفاتيكان (87 عاما) كملته المعدة مسبقا أمام الحضور في اللقاء الأسبوعي، وبدا أكثر قوة مما كان عليه في اللقاءات القليلة السابقة التي تولى خلالها أحد مساعديه إلقاء العظات.

وأطلق البابا فرنسيس نداءات جديدة من أجل السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط، ووجه التحية لرجلين من الحضور أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني قائلا إن كل منهما فقد ابنته في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال “كلاهما صديقان. هما لا ينظران إلى عداوة الحرب، بل ينظران إلى صداقة رجلين يحبان بعضهما البعض وقد مرا بالصَّلب نفسه”.

وتكررت معاناة البابا فرنسيس من التهاب الشعب الهوائية والأنفلونزا خلال أكثر من شهر، مما دفعه إلى الحد من التحدث أمام الجمهور وإلغاء بعض المقابلات والذهاب إلى مستشفى في روما لإجراء فحوص طبية.

وتجددت المخاوف بشأن حالته الصحية قبل ثلاثة أيام عندما قرر في اللحظة الأخيرة عدم قراءة عظته خلال قداس أحد الشعانين (السعف) أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس.

ويترأس البابا عددا من الخدمات التي تسبق يوم الفصح الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الخدمة الصحية في بريطانيا
تراجع رضا البريطانيين عن الخدمة الصحية لمستوى غير مسبوق قبل الانتخابات
غزة تحت النار
صحفي فرنسي: واشنطن هددت بتفكيك تحالف نتنياهو
غزة تحت النار
مستشفى كمال عدوان.. ما هو الثلاثي المميت الذي ينهش أطفال غزة؟

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
عنصر من شعبة المعلومات
شعبة المعلومات توقع بعصابة سرقة في جبل لبنان.. ومفاجأة حول أحد المتورطين!