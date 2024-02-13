خلال تحقيق مرتبط بتنظيم الدولة.. تركيا تعتقل روسيا

اعتقلت السلطات الأمنية التركية روسيا بمحطة نووية خلال تحقيق مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن شرطة مكافحة الإرهاب التركية التي تتولى التحقيق في القضايا المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد ألقت القبض على مواطن روسي يعمل في محطة للطاقة النووية تحت الإنشاء على الساحل الجنوبي لتركيا.

وأضافت المصادر أنه اتضح أن المشتبه به يعمل بهوية مزيفة بمحطة آق قويو النووية التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار والتي تبنيها شركة روس آتوم الروسية في إقليم مرسين على البحر المتوسط.

وقالت الشرطة في مرسين إن محكمة تركية أمرت رسميا باحتجاز المواطن الأجنبي. ولم يحدد بيانها جنسية المشتبه به أو يقدم مزيدا من التفاصيل حول العملية.

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا الأسبوع الماضي أن تركيا اعتقلت 147 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات في 33 إقليما.

وقُتل مواطن تركي الشهر الماضي على يد مسلحين اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول. واعتقلت الشرطة التركية شخصين يشتبه في قيامهما بتنفيذ الهجوم.