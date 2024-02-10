خلال ساعات.. عدوان إسرائيلي ثان يستهدف ريف دمشق

شن الكيان الصهيوني غارات جوية استهدفت ريف دمشق، بحسب ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”؛ إن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.

ونقلت الوكالة عن صادر في الجيش السوري التابع للنظام، قوله في بيان: “حوالي الساعة 05:‭1‬ من فجر هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية”.

وأظهرت مشاهد جانبا من الأضرار التي لحقت بأحد المنازل في منطقة الديماس بريف دمشق.

وقالت سوريا يوم أمس الجمعة؛ إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية، خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شن جيش الاحتلال غارات عديدة على سوريا، أدت إلى اغتيال قادة في الحرس الثوري الإيراني، واستشهد فيها مدنيون سوريون.