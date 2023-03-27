خلال ساعات.. نتنياهو سيعلن وقف تشريعات إضعاف القضاء

قال أعضاء في حزب “الليكود” الإسرائيلي، الإثنين، إنه يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء في إسرائيل بنيامين نتنياهو ، خلال “خطاب” سيلقيه صباح اليوم عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك بعد المظاهرات الصاخبة الليلة الماضية والتي استمرت حتى الفجر، في أعقاب إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية جميع المظاهرات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، قبيل فجر اليوم الإثنين، وفتحت الشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل وتحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن.

ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، “خطابا للأمة” صباح اليوم.

واندلعت احتجاجات في مناطق عدة في إسرائيل، أغلق خلالها المتظاهرون شوارع ومفترق طرق مركزية لساعات. وأغلق متظاهرون شبكة شوارع “أيالون” المركزية في تل أبيب، لأكثر من خمس ساعات.

وفرقت الشرطة، فجر اليوم، المتظاهرين بالقوة مستخدمة مدافع المياه وقوات “يسام” الخاصة والخيالة فيما وضع المتظاهرون متاريس في محاولة لصد قوات الشرطة.

وأعلنت الشرطة في ساعة متأخرة من الليل (الإثنين) عن فتح الشارع رقم 1، حيث أغلقه المتظاهرون قرب القدس ، كما فتحت الشرطة مفترق طرق “شيلات” قرب “موديعين”، ومفترق “هكفار هيروك” شرق تل أبيب بعد إغلاقه لخمس ساعات. كذلك فتحت الشرطة شارع وادي عارة والشارع رقم 4 وشارع رقم 2 (طريق الشاطئ بين حيفا وتل أبيب). كما فتحت الشرطة مفترق “حوريف” على جبل الكرمل في مدينة حيفا.

واستعرت الاحتجاجات في أعقاب إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، في أعقاب خطابه مساء أول من أمس، الذي طالب فيه بوقف تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء وحذر من تبعات هذه الخطة على أمن إسرائيل.

وعلى إثر الاحتجاجات، أجرى نتنياهو مداولات، خلال الليلة الماضية، حول إمكانية تعليق تشريعات الخطة القضائية. وأيد عدد من وزراء حزب الليكود تعليق التشريعات، وكذلك حزبا شاس و”يهدوت هتوراة” الحريديان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قياديين في حزب الليكود قولهم إن وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء، “يجب أن يستقيل، فقد وضع إسرائيل عند شفا حرب أهلية”.

واعترض ليفين بشدة على وقف التشريعات وهدد بالاستقالة.

وقال وزير من الليكود إن “ياريف ليفين يريد حرق الدولة، وهو مصاب بجنون ويهدد بيبي بألا يوقف التشريعات. ونتنياهو أسير بأيدي ليفين والدولة تحترق”.

وأفادت مصادر مقربة من محاكمة نتنياهو بأن محاميه الشخصي، روعاز بن تسور، أبلغ نتنياهو بأنه إذا لم يتم تعليق التشريعات فإنه لن يتمكن من تمثيله.