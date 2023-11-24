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خلال ساعات.. 4 هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

منذ 35 دقيقة
رتل للقوات الأمريكية في العراق

رتل للقوات الأمريكية في العراق

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قال مسؤول عسكري أمريكي إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا (الخميس 23-11-2023)بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل في شمال العراق.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، والتي يقول محللون إنها تضم عدة جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على الموقعين في وقت سابق من اليوم.

وتأتي الهجمات بعد يوم من قصف الولايات المتحدة جماعة كتائب حزب الله المسلحة المتحالفة مع إيران جنوبي بغداد في هجوم قالت الجماعة إنه أسفر عن مقتل ثمانية من أعضائها.

وأدانت حكومة بغداد الهجوم ووصفته بأنه “تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن قصفت جماعات متحالفة مع إيران بعد تصاعد هجماتها التي استهدفت القوات الأمريكية والدولية عشرات المرات منذ 17 أكتوبر تشرين الأول، أي بعد 10 أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر المسؤول العسكري الأمريكي أنه حتى اليوم الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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