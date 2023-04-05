خلال شهر آذار فقط.. عشرات القتلى من المليشيات الإيرانية في سوريا

تعرضت مراكز المليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لعدة هجمات من التحالف الدولي والجيش الإسرائيلي، ما أوقع عشرات القتلى في صفوفها خلال شهر آذار المنصرم.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 50 من الميليشيات التابة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية ضمن الأراضي السورية خلال الشهر الثالث من العام 2023، قتلوا جميعاً باستهدافات متفرقة جوية وبرية.

وجاءت التفاصيل على النحو الآتي:

– 19 باستهداف جوي أميركي على دير الزور وريفها

– 11 باستهدافات إسرائيلية

– 3 من جنسيات غير سورية بينهم 2 من حزب الله بانفجار لغم أرضي

– 4 من الجنسية السورية في اقتتالات داخلية

– 7 في انفجار بمستودع ذخيرة وسلاح بمدينة دير الزور

– 3 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

– 1 بحادثة فلتان أمني في درعا

– 1 من الجنسية السورية بعملية اغتيال في دير الزور

– قيادي عسكري ضمن حركة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك بعملية اغتيال في ريف دمشق.

ووفقاً لتقرير المرصد، فقد وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الثلث الأخير من مارس لصالح حزب الله إلى مدينة تدمر قادمة من حمص، حيث شملت التعزيزات دبابات وناقلات جند وسيارات رباعية الدفع.

يقول التقرير “تنتشر الميليشيات الموالية لإيران كلواء فاطميون الأفغاني، بالإضافة للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني وعناصر يتبعون للميليشيات من الجنسية السورية، بشكل واسع ضمن عدة مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام في تدمر في ريف حمص الشرقي”.

وأفادت مصادر المرصد، أن أغلب الميليشيات تنتشر في منطقة تدمر، حيث ينشط حزب الله في المنطقة الواقعة شرقي قلعة تدمر وبادية حمص.